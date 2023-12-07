Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що завершить тренерську кар'єру вже у 2024 році, якщо його команда знову виграє требл.

"Якщо ми знову виграємо требл у цьому сезоні, я завершу кар'єру. Обіцяю. Знаю, що повторити це буде надзвичайно складно. Требл підкорявся неймовірним командам. Серед англійських команд це робили Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона, і ми минулого сезону", – цитує Гвардіолу Marca, посилаючись на Amazon TV.

"Найбільший жарт в історії футболу": Клопп висловився про шанси Манчестер Сіті на чемпіонство

Раніше Гвардіола заявив, що попри невдалий старт в АПЛ, його Манчестер Сіті все одно фінішує за підсумками сезону на першому місці турнірної таблиці. "Ми відчуваємо, що збираємося знову це зробити", – зазначав каталонський тренер.

Після 15 турів "містяни" посідають четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера (Арсенала) на 6 очок. Нагадаємо, що під "треблом" маються на увазі перемоги в чемпіонаті, національному Кубку та Лізі чемпіонів.

Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію