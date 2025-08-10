"Коли вболівальники згадують мене в розмовах про "Золотий м’яч" – це мрія, про яку я навіть не думав. Якщо в мене буде шанс його виграти, гадаю, я цього заслуговую.

Я провів історичний сезон: не так багато гравців забивали у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів, а для захисника це набагато складніше.

Деякі люди думають, що я вінгер або півзахисник, але ні – я граю у лінії з чотирьох захисників і повинен також думати про оборону. Статистика, яку я показав в сезоні 2024/25, не схожа на показники звичайного захисника. Коли це робить оборонець, він заслуговує на більше визнання, ніж нападник", – заявив Ашраф Хакімі в інтерв'ю CANAL+.

Зауважимо, що 26-річний правий захисник ПСЖ забив 11 голів та віддав 16 асистів за 55 матчів у сезоні 2024/25.

Ім'я наступного володаря "Золотого М'яча" назвуть 22 вересня. Головними фаворитами на нагороду є Усман Дембеле з ПСЖ та Ламін Ямаль з Барселони.

