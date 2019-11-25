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"Я закоханий в Мбаппе", – Зідан розсипався в компліментах французькому форварду

15:53 595 Читать на русском
"Я закоханий в Мбаппе", – Зідан розсипався в компліментах французькому форварду
Кіліан Мбаппе та Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, а також висловився про нападника парижан Кіліана Мбаппе.

 

"Це точно найважливіший період сезону і серйозний тест для нас. Ми не шукаємо помсти за те, що сталося в групі раніше, але хочемо провести хороший матч. Хочу бачити, що моя команда грає на своєму найкращому рівні всі 90 хвилин.

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Мбаппе? Я його вже давно знаю і закохався в нього як в людину, ще коли він колись давно приїжджав на перегляд. Втім, зараз він наш суперник і не більше", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів на власному полі зустрінеться з ПСЖ і спробує помститись за поразку у першому матчі з рахунком 3:0. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

ПСЖ у групі А посідає першу сходинку і випереджає Реал, який йде другим, на 5 очок.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Зінедін Зідан Зінедін Зідан Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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