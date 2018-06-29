"Я захопив світ. Тепер це робить Швеція" – Ібрагімовіч у своєму стилі прокоментував успіх збірної на ЧС-2018

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував вихід збірної Швеції до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 в Росії.

"Я казав перед Мундіалем, що вони можуть дійти далеко та навіть виграти турнір. Я дуже щасливий, гордий бути шведом, усюди беру із собою шведський прапор. Я захопив увесь світ, а тепер Швеція захоплює планету.

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Усі, хто гратиме проти Швеції, будуть чекати на важкий матч. Думаю, це зрозуміло всім. Вони вже продемонстрували це та продовжать у тому ж дусі. Матч із Швейцарією буде складним, це європейське протистояння. Швеція обіграла дві неєвропейські команди, але програла Німеччині. Та не думаю, що це матиме якесь значення. Впевнений, що вони зроблять усе вірно, а ми їх підтримаємо", – цитує Ібрагімовіча AS.

Златан Ібрагімовіч грав за збірну Швеції у 2001-2016 рр. і провів у її складі 116 матчів, у яких забив 62 м'ячі.

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Швеція – Швейцарія відбудеться у вівторок, 3 липня. Початок поєдинку о 17:00.

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