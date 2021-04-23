"Я повернувся більш досвідченим, я грав на чемпіонаті світу, я був капітаном, я грав у Лізі чемпіонів, я виграв багато титулів в Україні. Я повертаюся, щоб допомогти. Повертаюся щасливим. Повертаюся, щоб підкорювати вершини.

Інтернасьйонал офіційно презентував Тайсона

Обидві сторони хотіли занадто багато. Я дуже переживав про послання президенту. Прояснімо це, будь ласка. На жаль, у мене був конфлікт, але він був стертий моїм відходом. Я задоволений, що пішов. Я дуже хочу перемагати, бути на полі, познайомитися з новими одноклубниками. Це той самий Тайсон, який їхав звідси. Я дуже радий повернутися додому. Я прийшов сюди не грати, я прийшов сюди працювати. Щоб винагородити за роботу, яку виконали співробітники клубу, аби повернути мене. У мене немає слів, щоб висловити подяку клубу.

Д'Алессандро дозволив мені взяти футболку з номером 10. Я дуже радий бути тут і повернутися в свій клуб. Я сподіваюся порадувати уболівальників і всіх, хто в цьому брав участь. Я приїхав, щоб стати чемпіоном, щоб боротися за титули. У нас сильний склад, одноклубники допоможуть мені досягти великих успіхів", – цитує Тайсона ESPN.

Нагадаємо, Шахтар достроково припинив співпрацю з бразильцем, що дозволило йому повернутися в Інтернасьйонал, де він і розпочинав свою кар'єру. Контракт Тайсона з "колорадос" розрахований на два роки.

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