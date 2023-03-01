– Чи задоволені стартом Миная в офіційних матчах 2023 року?

– Я задоволений грою Шахтаря, адже ми завжди вболіваємо за нього у єврокубках, приємно грати проти такої команди. Власні можливості на цьому етапі ми знаємо, тому нічого поганого хлопцям після гри не говорив. Чудово, що в нас був саме такий суперник, бо через такі матчі мої футболісти тільки здобуватимуть досвід. Вітаю Шахтар з перемогою. Хотілося б проти кожного грати на перемогу, але потрібно реально розуміти, що на цьому етапі Шахтар набагато сильніший за Минай.

Дубль Сікана і дебют новачків у відеоогляді матчу Минай – Шахтар – 1:4

– Як оціните гру своїх новачків?

– Зараз не хочу оцінювати. Потрібно переглянути матч у спокійній атмосфері, а вже потім робити висновки. Я знаю можливості кожного гравця, особливо Мельника, який виступав в Олександрії. Потрібен час, можливо, він ще не всіх у команді за іменами знає. Сьогодні я хотів його перевірити, але ще слід набирати кондицій, щоб надалі він міг допомогти. Те саме стосується й Булези, якого ми орендували в Шахтаря.

– Гол зміг оживити гру Миная?

– Так! На початку матчу було видно, що хлопці хвилювалися, хоча ми достатньо говорили про це на теоретичних заняттях, але психологія відіграє дуже важливу роль у сучасному футболі. Я як у воду дивився, говорячи, що потрібно не пропустити зі стандарту. Після другого м’яча хлопці розгубились, але потім я був задоволений 15-хвилинним відрізком гри. Вишневський за рахунку 0:1 міг забивати, пізніше нагоду мав Байдал, але добре грав Трубін. Не очікували, що пропустимо так швидко третій гол з пенальті, після якого було вже складно мріяти про нічийний результат. Повторюся: хлопцям я нічого не казав, бо ми програли хорошій команді, – цитує Шарана сайт Шахтаря.

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