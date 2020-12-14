"Останні тижні були важкими для нас. Я щасливий і відчуваю полегшення, адже ми нарешті виграли. Наскільки важливий для мене гол? Кожен м'яч важливий, але цей все ж особливий – перший домашній матч Хейна Ванхазебрука.

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Втім, я живу для голів і хочу приносити якнайбільше користі команді. Я забиваю, ми перемагаємо – краще бути не може. Я точно відчуваю зміни з новим тренером. Не тільки на полі, але і всередині команди. І нам це було потрібно. Я задоволений, бо відчуваю прогрес. Я, звичайно, сподіваюся, що ми зрушили з місця", – цитує Яремчука Voetbal Belgie.

Додамо, що Гент продовжує перебувати в середині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії – 12 сходинка.

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