– Полісся продемонструвало високу інтенсивність у матчі проти Карпат – команди, що в минулому сезоні була однією з найкращих у цьому аспекті. Чи готова команда зараз грати в такому режимі через два на третій?

– Ми до цього йдемо, на зборах провели роботу. Що стосується інтенсивності – я сподіваюся, що з кожним матчем ми будемо виглядати все інтенсивніше й інтенсивніше. Інша справа – це відновлення. Зараз, мабуть... Я завжди забороняю гравцям казати про те, що тяжко. Ми вийшли сюди – ми повинні бути максимально сконцентрованими. Більше це стосується переїздів – десь це трохи додає дискомфорту, але ми не жаліємось, ми розуміємо, готові до цього – й це найголовніше.

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– Яка кадрова ситуація зараз у команді? Всі хлопці готові грати чи є травмовані?

– Слава Богу, всі хлопці здорові, всі хлопці в бойовому настрої, готові до завтрашнього матчу, все обійшлося без травм.

– Як ви оцінюєте гравців Пакша та виступ команди у попередньому раунді кваліфікації?

– Команда пройшла досить складного, хорошого суперника – Марібор. Ми також вивчили ці матчі. Що стосується Пакша – вертикальна, силова команда.

– У жодному з офіційних матчів сезону не зіграли Майсурадзе, Віалле, Матіч, Бітон та Мустафаєв. Хадрой – лише тайм, а ви у коментарі називали цю позицію проблемою. У чому причина відсутності цих гравців та чи загалом розраховуєте на них у сезоні? У матчі з Карпатами ми вже побачили трохи агресивнішу та якіснішу гру проти м’яча, ніж в іграх зі Санта-Коломою.

– Що стосується гравців – ми зараз сконцентровані, щоб Майсурадзе, Матіч, Віалле отримали достатньо ігрової практики. Наше завдання №1 зараз – знайти клуби для цих хлопців, щоб вони зараз грали. Ми на них розраховуємо, не відмовляємося від них. Зараз дуже важливо, щоб ці гравці, які є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, мали ігрову практику. На сьогодні, якщо вони будуть у нашій команді – то матимуть мало ігрової практики, не так, як нам хотілося б. Для прогресу це не дає змоги гравцю бути задоволеним. Тому на найближчі пів року ми б хотіли, аби всі гравці отримали ігрову практику в іншому клубі. Бажано, щоб це були клуби, які грають з м’ячем, на м’ячі, щоб вони розвивалися.

– На якому етапі адаптації до нових вимог перебувають футболісти? Наскільки ви особисто задоволені готовністю гравців, зокрема фізичною?

– У фізичному плані ми стаємо кращими, приходимо в тонус. Зараз ігровий ритм – ігровий цикл через два на третій, через три на четвертий. Мабуть, зараз більше уваги приділяється відновленню. Без розуміння нашої гри ми, скажімо так, не зможемо виглядати цілісною командою, тому акценти робимо на теоріях, на індивідуальних розмовах з гравцями. Пройде ще рік чи два – ми завжди будемо над цим працювати, тому що розуміння – це найголовніше в тому, як ми хочемо побудувати наш футбол, аби гравці розуміли його на 100%.

– Чи ви повністю задоволені тим складом гравців, які є в команді? Чи відштовхуєтеся від легендарної фрази Мирона Богдановича Маркевича: "Маємо – що маємо, з тими будемо і грати"?

– Звісно, ми довіряємо команді, ми хочемо з цими гравцями працювати. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми не можемо кричати: нам мало, нам когось не вистачає. Ми хочемо працювати з цими гравцями, хочемо, щоб гравці якомога швидше ці вимоги виконували на футбольному полі. З часом, я думаю, що буде видно – чи потрібне підсилення, чи не потрібне, – цитує Ротаня прес-служба Полісся.

До слова, матчі Полісся проти Пакша заплановані на 7 та 14 серпня. У попередньому етапі "вовки" успішно подолало другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, здолавши андоррську Санта-Колому: житомирці програли перший матч 1:2, але потужно взяли реванш у другому – 4:1.

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