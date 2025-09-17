– Вітаємо з перемогою та першим матчем за Шахтар. Які в тебе враження?

– Я дуже задоволений своїм дебютом і перемогою, ми чудово провели кубковий матч. Тепер час зосередитися на решті змагань.

– Ти міг дебютувати із забитим мʼячем, але твій гол не зарахували. Що думаєш про це?

– Щодо гола, то це був би дебют мрії – забити за Шахтар, але, на жаль, суддя не зарахував його. Я забив чистий гол, мʼяч не влучив у руку. Але тепер усе скінчено, нам потрібно продовжувати та використовувати нові можливості, – наводить слова Ізакі прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Ізакі Сілва забив гол на 74-й хвилині гри з Поліссям Ставки, однак взяття воріт не зарахували через гру рукою. 18-річний півзахисник перейшов до Шахтаря у серпні з бразильського Флуміненсе. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 10 мільйонів євро з двома мільйонами бонусів.

