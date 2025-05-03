"Я з цим жив 35 років": президент Інгульця поділився відвертою історією з минулого
Власник Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що відбув покарання за злочин, який не скоював.
За словами функціонера, у 1990 році він отримав покарання за злочин, до якого не був причетний.
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"Тяжко так на душі, що хочеться просто виговоритися. Я з цим жив 35 років і те, що вчора дізнався… Хочеться виговоритися. 35 років я хотів добитися правди, але з різних причин не міг. Людина, через яку я відбував покарання, прийшла сама. І думаю, що якби не життєва ситуація, то він би ніколи не прийшов.
Вчора він прийшов не тільки просити пробачення за те, що скоїв, за те, що я не знав. Після того, як загинула в автокатастрофі вся його сім’я, він прийшов просити пробачення за те, що скоїв 35 років тому", – сказав Поворознюк в ефірі свого YouTube-каналу.
Нагадаємо, наразі Інгулець посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ, в доробку команди з Петрового 20 очок після 26-ти турів.
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