– Георгію, розкажи якою була атмосфера на стадіоні в Стамбулі в матчі з Бешикташем?

– Атмосфера на стадіоні була неймовірною. У мене вже на 2-й хвилині заклало вуха. Я з таким ще не стикався. Я грав у Шотландії проти Селтіка і думав, що там були найгучніші фанати. Але в матчі з Бешикташем почув зовсім інший рівень підтримки. Одне задоволення грати за такої підтримки.

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– Наскільки важливою є така підтримка?

– Я б хотів, щоб це перенеслося і на наш український футбол і на нашу країну і на наших українських вболівальників. Але я розумію, що зараз це неможливо. Може в майбутньому.

– Попереду на команду чекає матч-відповідь з Бешикташем. Чимало українських вболівальників будуть присутні на трибунах. Можливо в тебе є що сказати загалом всім вболівальникам?

– Можу сказати нашим уболівальникам, щоб вони підтримували нас і вірили в нас. Ми спробуємо знову їх порадувати такою ж, в першу чергу, грою і результатом. Тому що в нас час це дуже важливо. Я бачив після вчорашньої гри, наскільки вболівальники щасливі були, з позитивним настроєм. Ці 90 хвилин подарували великі емоції нашим людям. Приходьте на стадіон у Кракові, щоб підтримати нас та нашу команду, – розповів Судаков прес-службі "гірників".

Нагадаємо, що Шахтар переміг у першому матчі Бешикташ з рахунком 4:2. Друга зустріч команд відбудеться 31 липня.

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