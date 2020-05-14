"Я з переляку забув посаду Януковича": Денисов – про курйозне відео з Ахметовим, Колесніковим і екс-президентом України

Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов пригадав один з найбільш знакових моментів своєї кар'єри журналіста.

"Не знаю, хто "злив" в інтернет відео цього моменту. Ми тоді наймали техніку, вона приїжджала з Києва. Це унікальний момент. По-перше, це був мій день народження, 3 червня 2002 року. Геннадій Кандауров, тодішній директор каналу "Україна", сказав, що буде матч Шахтар – Динамо, ми його показуємо. Сказав мені стояти біля входу в тунель, туди прийде президент Шахтаря, включимо його на кілька хвилин в ефір, якщо "гірники" виграють. Так воно і було. Шахтар здобув історичну перемогу 2:0 над Динамо. А я дивлюся, йде не тільки президент Шахтаря, з ним Борис Колесніков і Віктор Янукович.

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Я тоді тільки рік працював на ТВ. Уявіть момент, щойно Шахтар обіграв Динамо 2:0, тоді такими перемогами Шахтар тільки розігрівався. І йде президент привітати, він цю перемогу стільки чекав. А тут стоїть якийсь хлопчик і каже, що треба постояти. А йому ж уже в роздягальню хочеться. Я повинен зупинити президента Шахтаря в той момент. У мене, зрозуміло, стан напівнепритомності, а він ще й не один.

Я з переляку забув посаду Януковича. У мене був стрес такого рівня, я розумію, що це Янукович, але просто вилітає з голови. Мені Колесніков: "А Януковича ти забув?". Це може прикрасити будь-який фільм "Квартету І", вся ця картина. Але треба віддати належне, я тоді президента Шахтаря бачив ось так поблизу 1-2 рази максимум на прес-конференціях. Ось його спокій і коректність добили мене до стану повного анабіоза – він спокійно зупинився і сказав, що треба почекати, в тому числі своїм супутникам. Він уже тоді розумів, що таке телебачення, а я не розумів", – сказав Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

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