"Кожні пів року я їжджу до мами та зустрічаюсь з друзями у рідній Костянтинівці. Скажу, що там все дуже прикро. В першу чергу місто стало, воно процвітало колись. Було багато заводів та фабрик. Те саме і з футболом. Є люди, які займаються дитячим футболом, а ось з дорослим там серйозні проблеми.

"Якщо Олімпік вийде в Лігу чемпіонів – це буде атомний вибух": Климовський готовий порушити гегемонію Шахтаря та Динамо

Хто був моїм кумиром, коли я грав? Напевно, Блохін. Дуже мені подобався. Вболівав за нього і за Динамо попри те, що я з Донбасу. У мене батько був з Київської області, то він мене привчив, і ми вболівали за київське Динамо. Із закордонних гравців, то виділю Дієго Марадону", – розповів Климовський у інтерв'ю Брутальному футболу.

Додамо, що екс-захисник донецького Металурга, Машинобудівника і Поділля завершив кар'єру гравця у віці 30 років, після чого розпочав тренерський шлях у структурі Олімпіка.

Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку