Я йому не батько, – Сетьєн про майбутнє Мессі в Барселоні

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився думкою щодо майбутнього Ліонеля Мессі.

"Мессі – зрілий гравець, він здатен сам приймати рішення. Не буду втручатися в його життя, адже я йому не батько.

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Я повинен зробити так, щоб мої гравці були задоволені і ставали кращими на полі. Я бачу Мессі з посмішкою на обличчі. Він любить приходити на тренування, йому подобається бути в Барселоні. Я бачив це сьогодні так само, як і вчора або позавчора", – наводить слова Сетьєна La Jugada Financiera.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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