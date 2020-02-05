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Я йому не батько, – Сетьєн про майбутнє Мессі в Барселоні

21:32 503 Читать на русском
Я йому не батько, – Сетьєн про майбутнє Мессі в Барселоні
Сетьєн та Мессі / Sport 360

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився думкою щодо майбутнього Ліонеля Мессі.

"Мессі – зрілий гравець, він здатен сам приймати рішення. Не буду втручатися в його життя, адже я йому не батько.

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Я повинен зробити так, щоб мої гравці були задоволені і ставали кращими на полі. Я бачу Мессі з посмішкою на обличчі. Він любить приходити на тренування, йому подобається бути в Барселоні. Я бачив це сьогодні так само, як і вчора або позавчора", – наводить слова Сетьєна La Jugada Financiera.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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