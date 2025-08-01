Перед стартом Металіста 1925 у новому сезоні "Футбол 24" коротко поспілкувався з головним тренером харків'ян Младеном Бартуловічем.

– Наскільки сьогоднішній склад відповідає вашому баченню ігрового малюнку? Вважаєте, що команду вже укомплектовано, чи ще очікуєте підсилення?

– Ми багато процесів зробили під час зборів. Але, звісно, хочеться ще підсилення. Очікуємо новачків протягом найближчих двох тижнів – зокрема, вже мають відбутися трансфери.

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– Наскільки ви адаптували свою тренерську методику саме під контекст Металіста 1925 – клубу з непростою історією, очікуваннями громади Харкова та серйозними кадровими змінами?

– За цей місяць плідної роботи змінилось дуже багато. У нас новий тренерський штаб, багато нових футболістів. Думаю, відмінності у нашій грі – у порівнянні з тим, до чого звикли – будуть помітні вже з першого матчу.

– Якими є ваші головні очікування від цього сезону – в контексті як результату, так і якості гри? Що хочете бачити у своїй команді восени?

– Ми вже зробили велику частину роботи. Хочеться бачити позиційно атакувальний футбол. Звісно, не все буде виходити одразу так, як хочеться, але будемо працювати. Головне – рухатись вперед і ставати кращими з кожним матчем.

– Кого ви обрали капітаном команди цього сезону, і чому саме ця кандидатура? Які якості цінуєте в лідері?

– Капітаном буде Іван (Калюжний, – Футбол 24). Він був у цій ролі ще під час товариських матчів. Довіряю йому. Я його обрав.

– У вас буде чітке й незмінне основне ядро, чи плануєте гнучко варіювати склад, залежно від суперника? Наскільки для вас важлива стабільність основи?

– Звісно, хочеться мати по два-три якісні варіанти на кожну позицію, щоб можна було варіювати склад. Мати вибір на кожен матч, підтримувати здорову конкуренцію – і тим самим стимулювати гравців до прогресу. Зараз ще зарано говорити про незмінне ядро.

– Стартовий матч відбудеться в Житомирі. Суперник – Оболонь. Яким бачите цей поєдинок і що очікуєте від опонента?

– Очікую гарного матчу з підтримкою вболівальників, навіть попри те, що граємо не вдома. У Житомирі відбудуться багато наших матчів, тож сподіваємось, що підтримка буде. Від Оболоні очікую агресивної гри й максимальної самовіддачі.

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