Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі відкрито заявив про свої амбіції в Ліверпулі.

Торік грузинський голкіпер підписав контракт з мерсисайдцями, але англійський клуб вирішив залишити його в річній оренді в Валенсії. Після завершення сезону 2024/25 Гіоргі Мамардашвілі переїде на Енфілд і вже готується до боротьби за основу.

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"Я їду в Ліверпуль, щоб бути першим номером, боротися за місце в стартовому складі. Приїду і буду тренуватися якнайкраще, і не знаю, що вони вирішать далі. Я не вирішую, хто грає, а хто ні", – цитує грузина Marca.

Мамардашвілі конкуруватиме в Ліверпулі за місце першого номера з Аліссоном, який наразі є основним воротарем в команді Арне Слота.

Нагадаємо, Гіоргі блискуче провів чемпіонат Європи у 2024 році і допоміг збірній Грузії вийти у плей-офф.

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