"Я й забув, як тут карають! Безглуздо думати про те, що професіональний спортсмен завдає шкоди іншому навмисне. Футбол пов'язаний із ризиком, такі епізоди трапляються і не повинні виходити за межі поля. У будь-якому випадку ще раз прошу вибачення у Карраско", – написав Дані у Twitter.

Алвес пропустить дербі і складний виїзд – дискваліфікація за грубий фол проти Карраско

У поєдинку 23-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетіко (4:2) Алвес жорстко сфолив проти Янніка Карраско, за що був вилучений і додатково покараний двома матчами дискваліфікації. Прес-служба каталонців вже повідомила, що подасть апеляцію.

Нагадаємо, 38-річний Алвес повернувся до Барси у листопаді, вже провів 5 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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