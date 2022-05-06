"Разом з росіянами ми жили в СРСР. Я ніколи не припускав, що вони здатні на те, що зараз роблять. Минулого тижня ми разом з Андрієм Павелком відвідали Бучу, Ірпінь, Бородянку та Гостомель. Я всі ці місцевості під Києвом добре знаю – їздив туди з молодіжними командами, знав всі стадіони на околицях. Поїхав подивитися, що вони там наробили.

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Це потвори, звірі. Я не можу назвати їх нормальними, цивілізованими людьми. Не знаю, як їх ще описати. Середньовічні варвари, які нищили цивілізований світ.

Чи підтримував після початку війни зв'язок з росіянами? Я мав там дуже багато знайомих, але для мене вони тепер назавжди померли. Я їх вже не знаю. Ні мій син їх не знає, ні мій онук їх не буде знати. Я їх тепер просто ненавиджу. Це стосується всіх росіян, абсолютно всіх. Вони вбивають наших жінок та дітей, ось чому я їх ненавиджу. Російський футбол ще легко відбувся, їх потрібно було одразу на 5 років дискваліфікувати. Вони все підтримують.

Люди через них стали інвалідами, втратили житло, діти померли. Загарбники знищили все. За це росіяни повинні відповідати. Я категорично проти того, щоб їх відсторонили лише на один рік. Усі вони повинні відчувати те, що відчуваємо ми", – цитує Петракова Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, зараз збірна України перебуває у Словенії, де готується до матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. На 11 травня запланований спаринг "синьо-жовтих" проти Борусії Менхенгладбах.

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