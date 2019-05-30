"Я вже втомився вітати колег", – Вернидуб підсумував сезон 2018/19 для Зорі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Маріуполя (1:3) та підсумував сезон 2018/19.

"Що тут коментувати? Ми програли 4 місце. 2 команди братимуть участь у відборі до Ліги Європи, але ми почнемо на два тижні раніше. Прикро програвати такі матчі. Але це футбол. Я втомився вже у цьому чемпіонаті вітати своїх колег.

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Стільки ми програли поєдинків, в яких не повинні були програвати. Дай Бог, щоб усе погане залишилося у цьому чемпіонаті. Потрібно зробити правильні висновки і рухатися вперед. Життя триває. Найголовніше – не вішати голову і думати про найкраще", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

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