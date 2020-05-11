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"Я вже у топ-команді": гравець Шахтаря не думає про переїзд у провідні ліги Європи

06:30 1846 Читать на русском
"Я вже у топ-команді": гравець Шахтаря не думає про переїзд у провідні ліги Європи
Олександр Піхальонок / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Олександр Піхальонок сподівається отримати шанс у головній команді "гірників".

"Багато які номери подобаються: 8-й, 10-й. Зараз у мене 76-й – рік народження мого батька. Ця цифра теж подобається, наразі не хочу змінювати і навіть про це думати.

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Перейти у топ-команду топ-чемпіонату? Я вже у топ-команді. Наразі лишилося грати, виявляти себе й демонструвати все, на що здатен. Я сподіваюсь, що мені дадуть шанс проявити себе. Дуже хочу тут лишитися. Це мій рідний клуб. Я від семи років у Шахтарі, дуже хочу закріпитися, аби далі за нього виступати. Прагну грати на топ-рівні в улюбленому клубі", – сказав Піхальонок в коментарі прес-служби Шахтаря.

До слова, Олександр – вихованець Шахтаря. Перший професіональний контракт з "гірниками" підписав у 2014 році. Дебютував за головну команду в УПЛ у травні 2017 року проти Олександрії. З лютого 2018 р. по червень 2019 р. виступав в оренді за Маріуполь.

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