"Я вже це зробив! А ви?" – Шовковський проголосував на виборах Президента України

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський, який зараз працює у тренерському штабі збірної України, опублікував фотографію з виборчої дільниці.

Шовковський вже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос за одного з кандидатів у другому турі виборів, які відбуваються сьогодні в Україні.

Зазначимо, що у другий тур президента України вийшли чинний президент Петро Порошенко та відомий шоумен Володимир Зеленський.

"Я вже це зробив! А ви?", – написав Шовковський у Facebook.