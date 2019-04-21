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"Я вже це зробив! А ви?" – Шовковський проголосував на виборах Президента України

10:29 251 Читать на русском
"Я вже це зробив! А ви?" – Шовковський проголосував на виборах Президента України
Олександр Шовковський / фото: 112

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський, який зараз працює у тренерському штабі збірної України, опублікував фотографію з виборчої дільниці.

Шовковський вже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос за одного з кандидатів у другому турі виборів, які відбуваються сьогодні в Україні.

Зазначимо, що у другий тур президента України вийшли чинний президент Петро Порошенко та відомий шоумен Володимир Зеленський.

"Я вже це зробив! А ви?", – написав Шовковський у Facebook.

Теги
Петро Порошенко Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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