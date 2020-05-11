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"Я вже не знав, чи самому застрелитися, чи когось": Кривцов поскаржився на вибух мозку

15:19 481 Читать на русском
"Я вже не знав, чи самому застрелитися, чи когось": Кривцов поскаржився на вибух мозку
Кривцов над Матвієнком та Карвалью / Getty Images

Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов визнав, що карантин дається йому вкрай непросто.

"Важко переживати карантин. Перший місяць ми провели у квартирі з трьома дітьми. Це був вибух мозку. Я вже не знав, чи самому застрелитися, чи когось. Але зараз ми переїхали за місто, зняли будинок. Є своя ділянка, можна і дітям погуляти, і нам пройтися. Я дружині говорив, що в перший день після переїзду я взую кросівки, і годину вона мене точно не побачить удома.

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Я підтримував себе у формі за допомогою індивідуальних вправ. Кожному футболісту були вислані програми, інше залежало від професіоналізму кожного, виконувати їх чи ні. Як то кажуть, весна покаже, хто і як це робив. На щастя, у мене немає проблеми із зайвим харчуванням. Я не ласун, булки не люблю. Можу два рази в день поїсти, і цього буде достатньо", – заявив Кривцов в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар та інші українські клуби вже майже два місяці змушені залишатися без футболу через пандемію коронавірусу.

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Шахтар Шахтар Збірна України Сергій Кривцов Сергій Кривцов Україна Україна
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