Український фахівець Роман Григорчук поділився очікуваннями від поєдинку збірної України проти Азербайджану у відборі до ЧС-2026.

– Чим на сьогодні є сильною збірна України?

– Мені дуже подобається кожен футболіст. В нас серйозні гравці. Просто мені хотілося б, аби наша команда діяла агресивніше, більше пресингувала та не відкочувалася до своїх воріт.

Азербайджан – Україна: Ребров оголосив заявку збірної на другий матч відбору до ЧС-2026

Розумію, що мені легко говорити, а грати високо проти Франції непросто. З усім тим, не хочеться, щоб ми грали так, як у першому таймі з французами. Я взагалі такий футбол не люблю. Сидіти та оборонятися, а потім переходити у якісь швидкі атаки... Я навіть не хочу говорити про такий футбол.

– Тобто синьо-жовтим варто додати в агресії та грі уперед?

– Так. Я вважаю, що наша збірна має повністю контролювати гру, вести її та діяти першим номером. Для цього потрібно сильно грати в атаці, що ми вміємо. Потім необхідно потужно переходити від атаки до оборони, щоб суперник не мав жодного часу на контратакувальні дії.

Тому варто, звичайно, після атаки дуже активно пресингувати, відбирати м’яч та знову йти уперед. Я б хотів, щоб наша команда грала лише на половині поля Азербайджану й взагалі не давала ніяких шансів супернику.

– Якого сценарію гри ви очікуєте у матчі проти Азербайджану?

– Звичайно, ми готові до усього. Маємо підійти максимально серйозно. Азербайджан може бути достатньою силою, яка може створити проблеми. Збірна України зі свого боку мусить вийти на поле та увесь ігровий час діяти на чужій половині, – сказав Григорчук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, матч Азербайджан – Україна відбудеться, сьогодні, 9 вересня, у Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Азербайджан – Україна: анонс матчу відбору на ЧС-2026