"Бензема – найкращий форвард світу на цей момент. Я вважаю саме так, адже він став багато забивати і робить це регулярно.

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У нього ж стільки голів, як у Роналду чи Холанда. Карім є тим гравцем, який вирішує долі матчів. У грі проти Атлетіка ми знову це побачили, він забив двічі за короткий проміжок часу. Бензема перебуває у неймовірній формі", – цитує Анчелотті AS.

34-річний нападник цього сезону провів за Реал 23 матчі, у яких відзначився 20-ма голами й 8-ма результативними передачами.

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