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"Я втратив друзів": форвард Болоньї присвятить наступний гол близьким людям, які померли від коронавірусу

5 травня 13:12 74 Читать на русском
"Я втратив друзів": форвард Болоньї присвятить наступний гол близьким людям, які померли від коронавірусу
Муса Барроу

Гамбійський форвард Муса Барроу, який грає за Болонью на правах оренди з Аталанти, постраждав від COVID-19.

"Я втратив друзів. Людей, які допомагали мені, підтримували мене, давали поради, виховали мене. Зокрема, я думаю про Фаусто Резміні, джентльмена з великою душею", – сказав Барроу в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Відомий священник Фаусто Резміні помер у травні від коронавірусу. Він допомагав футболісту освоїтися в Бергамо після переїзду з Гамбії.

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"Скажу вам одну річ. Перший гол після повернення з карантину я присвячу близьким людям, яких втратив, і всьому Бергамо. Напишу повідомлення під футболкою. Зроблю все можливе, щоб вшанувати їхню пам'ять", – додав Муса.

Першу половину поточного сезону Барроу провів у Аталанті (8 матчів, 0 голів), а в січні на правах оренди з потенційним викупом приєднався до Болоньї (4 матчів, 3 голи).

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Теги
коронавірус Італія Аталанта Аталанта Болонья Болонья Муса Барроу Муса Барроу
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