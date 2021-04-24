"У мене в житті були чотири футбольні любові: Динамо, Мілан, Челсі і збірна України. Недалеко від мого будинку стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, зробивши радіоактивним м'яч, з яким ми, діти, грались. Спочатку я жив у Радянському Союзі, а потім – у своїй незалежній Україні. Я втратив багато друзів на вулиці, які були захоплені сильнішими спокусами, ніж вони. Я був врятований завдяки спорту і сім'ї.

Шевченко написав книгу – відома дата виходу

На своєму шляху я познайомився з незвичайними людьми, без яких я б не став тим, ким є сьогодні. Були перемоги і поразки. Це була величезна жертва заради роботи – єдиного відомого мені способу втілити мрії в реальність. Прийшов час озирнутися і все розповісти. Щоб подякувати тим, хто супроводжував мене. Я б ніколи не зробив це самостійно.

Forza Gentile, написана спільно з моїм другом Алессандро Альчато, – це ящик всіх моїх емоцій, всього мого життя, спортивного або ж ні. У книжкових магазинах Італії з 29 квітня (а незабаром і в багатьох інших країнах)", – написав Шевченко у своєму Twitter.

Зауважимо, книжка написана італійською мовою у співавторстві із журналістом Алессандро Альчато, який уже співпрацював подібним чином із Андреа Пірло. Вартість творіння Шевченка складає 18 євро.

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