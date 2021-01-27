"Ми свого часу просто врятували Динамо": Суркіс пригадав, як став президентом клубу
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, як прийшов до керма київського клубу.
"Я всіляко цьому опирався, бо розумів, яка відповідальність лежить. Це не менш відповідально, ніж бути одним з 450 депутатів. Якби якийсь клуб довелося піднімати з низів, не вийшло – ну і не вийшло. А Динамо – легендарний клуб, візитна картка України. Від цього клубу і до цього дня вимагають тільки перемог.
"Поки я живий – розвалити Динамо не дам": Суркіс готовий продати клуб за однієї умови
Це було дуже важке рішення. Коли мій брат пішов в політику, в парламент, він на той момент був президентом клубу. Він сказав мені: "Слухай, якщо не ти, то хто?" Ми за це взялися. Ми свого часу просто врятували Динамо. Динамо вже не було б, кажу з повною відповідальністю.
У мене була цікава робота, я займався бізнесом. Брат прийняв рішення, правильне чи ні, піти в політику. Потихеньку він сказав, щоб я став контролювати, дивився. Я втягнувся з однієї причини – в 1996-му прийшов Лобановський. Якби не Лобановський, я був би поруч, допомагав фінансувати команду, але не кинув би все і не поглотился б повністю", – поділився Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".
Нагадаємо, Ігор Суркіс є президентом Динамо з 10 червня 2002 року. До цього босом клубу був його старший брат Григорій.
Динамо не обіграло збірну Йорданії – сумне завершення першого збору з очевидними проблемами