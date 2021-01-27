"Я всіляко цьому опирався, бо розумів, яка відповідальність лежить. Це не менш відповідально, ніж бути одним з 450 депутатів. Якби якийсь клуб довелося піднімати з низів, не вийшло – ну і не вийшло. А Динамо – легендарний клуб, візитна картка України. Від цього клубу і до цього дня вимагають тільки перемог.

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Це було дуже важке рішення. Коли мій брат пішов в політику, в парламент, він на той момент був президентом клубу. Він сказав мені: "Слухай, якщо не ти, то хто?" Ми за це взялися. Ми свого часу просто врятували Динамо. Динамо вже не було б, кажу з повною відповідальністю.

У мене була цікава робота, я займався бізнесом. Брат прийняв рішення, правильне чи ні, піти в політику. Потихеньку він сказав, щоб я став контролювати, дивився. Я втягнувся з однієї причини – в 1996-му прийшов Лобановський. Якби не Лобановський, я був би поруч, допомагав фінансувати команду, але не кинув би все і не поглотился б повністю", – поділився Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Ігор Суркіс є президентом Динамо з 10 червня 2002 року. До цього босом клубу був його старший брат Григорій.

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