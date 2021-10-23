"Я знаю, коли команді потрібна моя допомога в захисті. Але моя роль в клубі полягає в тому, щоб перемагати, допомагати команді вигравати і забивати голи, а оборона – це частина моєї роботи. Люди, яким я не подобаюся, не хочуть цього бачити, але, якщо чесно, мені 36 років, я виграв все, то хіба я буду турбуватися про людей, які говорять про мене погано? Я добре сплю вночі. Я лягаю в ліжко із чистою совістю. Продовжуйте, тому що я все одно буду закривати роти і перемагати.

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Критика – це завжди частина бізнесу. Я не переживаю з цього приводу. І, чесно кажучи, я вважаю, що це добре. Якщо вони переймаються мною або говорять про мене, то це тому, що знають мій потенціал і цінність у футболі. Тож це добре. Наведу приклад: якщо ви вчитеся в школі і ви найкращий учень, запитаєте найгіршого учня, чи подобається йому найкращий, він відповість, що не подобається", – цитує Роналду Sky Sports.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку покинув Ювентус, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го.

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