toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Я вражений грою Ікарді, – Тухель розхвалив зіркового форварда ПСЖ

14:25 250 Читать на русском
Я вражений грою Ікарді, – Тухель розхвалив зіркового форварда ПСЖ
Мауро Ікарді / RMC

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив виступи нападника Мауро Ікарді в поточному сезоні.

"Мауро Ікарді – неймовірний футболіст. Я дуже вражений його грою. Я вперше познайомився з ним тут. Цей хлопець супернадійний, він справжній, справжній професіонал. Він розуміє тактику, відпрацьовує в захисті і діє дуже ефективно.

ПСЖ заплатить Монако ще 35 млн євро за Мбаппе, якщо продасть форварда або продовжить з ним контракт

Його робота і відчуття відповідальності за команду вражають, але я не хочу говорити про можливість його викупу", – цитує Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, що Ікарді перейшов у ПСЖ влітку 2019 року на правах оренди з міланського Інтера. В поточному сезоні аргентинець забив 17 голів за парижан у 19 матчах у всіх турнірах.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Лунін пропустив перший гол у Вальядоліді – відео неоднозначного епізоду
00:14
3535
Теги
Томас Тухель Томас Тухель Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
9
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук