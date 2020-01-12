Я вражений грою Ікарді, – Тухель розхвалив зіркового форварда ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив виступи нападника Мауро Ікарді в поточному сезоні.

"Мауро Ікарді – неймовірний футболіст. Я дуже вражений його грою. Я вперше познайомився з ним тут. Цей хлопець супернадійний, він справжній, справжній професіонал. Він розуміє тактику, відпрацьовує в захисті і діє дуже ефективно.

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Його робота і відчуття відповідальності за команду вражають, але я не хочу говорити про можливість його викупу", – цитує Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, що Ікарді перейшов у ПСЖ влітку 2019 року на правах оренди з міланського Інтера. В поточному сезоні аргентинець забив 17 голів за парижан у 19 матчах у всіх турнірах.

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