"Я впевнений, він би не перейшов до Мілана": К'єлліні шкодує, що не завадив трансферу Бонуччі до "россонері"
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні пригадав перехід Леонардо Бонуччі влітку 2017 року.
"Звичайно, вибір, який робить людина на своєму життєвому шляху, потрібно поважати. Якби Бонуччі не був у відпустці один за місяць до трансферу, а ми б поїхали разом, як в попередні роки, то, я впевнений, він би не перейшов до Мілана.
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Я б змусив подивитися на ситуацію трохи ширше, я б змусив його зрозуміти, що він робить помилку, тому що, при всій повазі, Мілан – це не Реал, але це не стосується нинішнього Мілана. Лео ухвалив погане рішення, але зрозумів свою помилку дуже швидко", – поділився К'єлліні у коментарі Corriere dello Sport.
Нагадаємо, Бонуччі перебрався з Ювентуса в Мілан влітку 2017 року, провівши до цього 7 років у складі туринців. Втім, вже у 2018-му Леонардо повернувся до "Старої синьйори".
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