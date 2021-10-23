"Звичайно, вибір, який робить людина на своєму життєвому шляху, потрібно поважати. Якби Бонуччі не був у відпустці один за місяць до трансферу, а ми б поїхали разом, як в попередні роки, то, я впевнений, він би не перейшов до Мілана.

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Я б змусив подивитися на ситуацію трохи ширше, я б змусив його зрозуміти, що він робить помилку, тому що, при всій повазі, Мілан – це не Реал, але це не стосується нинішнього Мілана. Лео ухвалив погане рішення, але зрозумів свою помилку дуже швидко", – поділився К'єлліні у коментарі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Бонуччі перебрався з Ювентуса в Мілан влітку 2017 року, провівши до цього 7 років у складі туринців. Втім, вже у 2018-му Леонардо повернувся до "Старої синьйори".

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