"Я вийшов, забив гол, а на наступну гру не потрапив навіть до заявки": Воронін – про свою головну проблему в Ліверпулі

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін пригадав непрості стосунки з Рафаелем Бенітесом під час спільної роботи в Ліверпулі.

"Мені пощастило пограти з зірками і, не побоюся цього слова, великими футболістами. Тоді я вже був не дуже молодий, але навіть так це був певний досвід для мене. Напевно, Англія – це не мій чемпіонат. Можливо, в якихось моментах я себе неправильно повів.

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Найважчим в Ліверпулі для мене була ротація Бенітеса – він крутив склад, як хотів. Якщо взяти за іменами, які грали тоді в Ліверпулі, то вони, напевно, були сильніші, ніж нинішні гравці.

Я вийшов, забив гол, а на наступну гру не потрапив навіть до заявки. Питаю Бенітеса: "Як так?". Він каже: "Андрію, все нормально. На цю гру інша тактика". Яка ще інша тактика? Гаразд, якби мені було 20 чи 22 роки. А я в Леверкузені грав у основі і після чемпіонату світу прийшов. Але я однаково винен", – розповів Воронін в ефірі YouTube-каналу Міля.

Нагадаємо, українець належав Ліверпулю з 2007 по 2010 роки і встиг відзначитися 5 голами в 27 матчах.

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