– Як вдалось змінити команду в порівнянні з матчем проти Полісся? Особливо в контексті характеру.

– Я не вважаю, що ми були іншими. У попередній грі ми створили чотири стовідсоткові моменти. Ми створили не менше, ніж Полісся. Ми знову повертаємось до того, що аналізуємо гру виключно через результат. Це велика помилка та проблема нашого суспільства. Думаю, що в європейських країнах це сприйняття змінилось. Погоджуюсь, що в цьому матчі ми продемонстрували більше характеру. Слід розуміти, що тиждень тому ми проводили гру проти команди, котра вже розпочала сезон. Натомість у нас було багато новачків та знервованість. Якби ми реалізували свої моменти, гра була б зовсім іншою.

Туран – про матч з Карпатами: "Я не той тренер, який буде намагатися шукати якісь відмазки"

– Чи було у вас відчуття при рахунку 2:2, що Карпати можуть перемогти?

– Звісно. Я вірив у це. І це була не просто віра, це відчуття від того, що відбувалося на полі. Ми були ближчими до того, щоб забити третій гол.

– Чому буквально відразу, як ваша команда зрівнювала рахунок, Шахтар забивав знову?

– Величезна якість гравців. Ви самі бачили, на що вони здатні в чужому штрафному. Цьому важко протидіяти. Якби ми весь час сиділи у власних володіннях та розраховували грати на контратаках – це одне. Ви бачили, що ми намагались грати на м’ячі, тому виникали вільні зони. Якість суперника – неймовірна.

– У двох останніх матчах Карпати пропускали через те, що болбої надто швидко подавали м’ячі суперникам. Що з цим робити?

– У минулій грі це був ключовий момент. Перший пропущений гол. Ці речі неймовірно важливі. Звісно, хлопець у цьому не винен. Я маю надію, що і в цьому аспекті ми будемо прогресувати, – цитує Лупашка прес-служба Карпат.

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час