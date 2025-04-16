"Це був матч, який виправдав усі очікування. Ми скористалися простором. Початок був винятковим, але потім ми не відповідали стандартам, які потрібні в Лізі чемпіонів в кінці першого тайму. Я не був щасливий.

Фейл Асенсіо проти колишньої команди у відеоогляді матчу Астон Вілла – ПСЖ – 3:2

У другому таймі пропустили два голи за три хвилини. Ми страждали. Астон Вілла майже оформила камбек. Цей матч дозволить нам рости. Я дуже радий цій другій поспіль кваліфікації до півфіналу. Все це дозволить нам прогресувати.

За ті десять хвилин, коли вони забили два голи, було багато запитань, тому що ми ніколи так не домінували в цьому сезоні. Вони перевершили нас у винятковій атмосфері. Ми опустили голову і повинні максимально використати наш досвід у ці моменти.

Я не думаю, що була якась помилка. За рахунку 0:2 Астон Вілла була нокаутована. Але надмірна самовпевненість на цьому рівні заборонена. Перший гол повернув Астон Віллу в гру. Усі їхні кутові закінчувалися перед воротами. Вони дуже добре вміють бити головою. Мені більше сподобалася кінцівка матчу, тому що ми краще тримали м'яч.

Арсенал чи Реал? У мене немає улюбленого суперника. Я збираюся насолодитися грою, випивши трохи пива. Що б не трапилося, з англійським чи іспанським клубом буде особливо грати", – цитує Луїса Енріке LP.

Нагадаємо, ПСЖ програв Астон Віллі 2:3, але переміг за сумою двох матчів 5:4. Таким чином парижани зіграють у півфіналі з переможцем пари Реал – Арсенал.

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5