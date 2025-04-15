Півзахисник Борнмута Єгор Ярмолюк розповів про свою адаптацію в АПЛ та поради від старших земляків.

– Ви розповідали, що Олександр Зінченко зробив вам зауваження щодо англійської мови. Як зараз з англійською?

– Після зауваження Зінченка я виправився і вже все вивчив. У мене було чотири уроки на тиждень – два з вчителем з України і два з вчителем з Англії. Також намагався якомога більше спілкуватися, щоб була практика. Тому після трьох років у Англії я вже можу спокійно спілкуватися і навіть розуміти людей з різними акцентами.

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Також можу сказати, що вже повністю адаптувався до життя в Англії. Мешкаю в Лондоні, але моє улюблене місце – це український ресторан, в який я часто ходжу, щоб поїсти українську кухню. Там всі страви смачні, але борщ – найкращий.

– За чим найбільше сумуєте в Україні?

– За рідними та друзями – давно їх не бачив. Але в мене є віра, що війна закінчиться, і я зможу з ними зустрітися.

– Ще були якісь поради від Зінченка?

– Найважливіша порада, яку він мені дав, – це вивчити мову, бо без цього нікуди. А ще він сказав, що якщо щось потрібно, то він завжди тут і можна до нього звертатись, а він мені допоможе.

– Ілля Забарний зараз практикує крижані ванни і часто викладає відео в TikTok. Не думали собі на це підсісти?

– Думаю, зараз в кожному клубі після тренувань практикують крижані ванни, сауни, холодний і гарячий душ. Це дуже допомагає для розслаблення м’язів, щоб якомога швидше відновитись після тренувань і бути готовими до ігор.

– Наскільки розумію, найтісніше ви спілкуєтесь з Віталієм Миколенком з українців в АПЛ?

– Так, найбільше спілкуюся з Миколенком. Можемо інколи поговорити телефоном, переписуємось, – сказав Ярмолюк в інтерв'ю Tribuna.

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