"Я винен, що він не грає", – Гвардіола розчарований ситуацією Мареза

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що засмучений браком ігрового часу у вінгера "містян" Ріяда Мареза.

Ріяд Марез перебрався у Манчестер Сіті влітку 2018 року з Лестера, проте не має твердого місця у складі. В поточному сезоні Марез провів 21 матч в АПЛ, але відіграв лише 967 хвилин. У цих поєдинках 27-річний алжирець забив 5 голів та віддав 2 асисти.

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"Марез ні в чому не винен. У його ситуації винен лише я, оскільки я не можу дати йому необхідної кількості ігрового часу. Мені сумно, позаяк Марез демонструє відмінну форму на тренуваннях. Він талановитий футболіст, але у Манчестер Сіті неймовірна конкуренція.

Бернарду Сілва і Стерлінг перебувають у неймовірній формі, тому грають саме вони. Мені шкода Мареза, але я впевнений, що його час настане. Коли він грав 4-5 матчів поспіль, то виглядав фантастично", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, сьогодні Манчестер Сіті проведе матч 1/8 фіналу Кубка Англії проти Ньюпорт Каунті. Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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