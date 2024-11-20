"Останніх п'ятнадцять хвилин, після того, як нам забили пенальті, я гру не дивився – вимкнув телевізор, бо дуже нервував. Лише наприкінці матчу ввімкнув, за п'ять хвилин до того, як пролунав фінальний свисток. Дізнався, що 2:1 і послухав розповідь коментатора про те, що албанці повністю контролювали м’яч, володіючи ним 64 відсотки!

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Не розумію Реброва: ну навіщо було випускати Шапаренка?! Він не у формі – щось з ним коїться, щось робиться... В одному епізоді віддає м'яч поміж ніг чужому гравцеві, у другому – знову чужому. Та й незадовго до моменту, який передував призначенню пенальті, Шапаренко теж зіграв не найкращим чином. Нехай би собі сидів на лаві у цій зустрічі, натомість зняли з гри Зінченка, який міг хоча б пас віддати, притримати м'яч і виконувати інші корисні дії. А після цього – все, наші провалились!

Хлопці, що вийшли на заміну починаючи з 76-ї хвилини – Сич, Довбик, Назаренко і Таловєров – разом з тими, хто грав з самого початку матчу, якось відстояли перемогу. Хоча зізнаюсь чесно: думав, що наші з таким тиском господарів поля не виграють. Тому і вимкнув телевізор. Але дав Бог, що все для нашої збірної закінчилось добре" – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України у матчі з Албанією (2:1) зуміла взяти реванш за поразку у першій грі (0:1) і завдяки перемозі Чехії над Грузією (2:1) фінішувала на другій сходинці квартету В1, здобувши право поборотись за вихід в еліту Ліги націй.

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