"Я вимагаю від партнерів більшого і вимагатиму, тому що вони чудові гравці. Зараз для мене велика честь грати з цими захисниками.

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Мартінес і Магуайр роблять чудові речі. Вони важливі гравці для клубу. Я дуже радий бути частиною цієї команди, і грати з ними – це чудово. У мене з ними хороші стосунки.

Я говорив з Харрі, тому що коли я у воротах, я вимагаю від усіх багато чого. Нам не потрібно боятися робити помилки, тому що це частина життя, і ми вчимося на помилках", – цитує голкіпера Mirror.

Під час матчу Манчестер Юнайтед та Борусії Д між захисником та воротарем виникла суперечка. Онана не сподобалось, що пас Магуайра став причиною небезпечної атаки, яка ледь не закінчилась голом у ворота манкуніанців. Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед програв у товариському матчі Борусії Д з рахунком 2:3.

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