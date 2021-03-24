"Я вільний": Харатін вилікувався від коронавірусу, який завадив поїхати до збірної України
22:18 - Читать на русском
Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін одужав від коронавірусу.
"Нарешті. Я вільний", – українець емоційно відреагував на повернення до тренувань.
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Харатін здав позитивний тест 8 березня. Хавбек Ференцвароша отримав виклик до збірної України, проте не зміг поїхати саме через хворобу. Натомість його одноклубник Олександр Зубков здоровий і готовий допомогти команді Шевченка.
Додамо, що Харатін провів 34 матчі у поточному сезоні, відзначився 6 голами та 2 асистами.
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