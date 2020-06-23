"Я виконав все, що було в моїх силах": лідер Челсі розкрив деталі трансферу Вернера

Німецький захисник Челсі Антоніо Рюдігер розповів про те, як був оформлений трансфер Тімо Вернера на Стемфорд Брідж.

"Ми неодноразово порушували цю тему, тому ми з ним не перший день знайомі. Спочатку Вернер поінформував мене, що йому було б цікаво пограти в Англії. Я тоді виконав все, що було в моїх силах, щоб він опинився в складі нашого клубу. Мені приємно, що Тімо зупинився на варіанті з переходом в Челсі.

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Вже не терпиться попрацювати з ним разом на тренуваннях. Пам'ятаю його ще з 17-річного віку. Тому мені добре знайомі його можливості. Нам було вкрай важливо отримати такого талановитого форварда", – цитує Рюдігера Sky Sports з посиланням на Chelsea TV.

Нагадаємо, форвард збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

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