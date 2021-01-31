Головний тренер Метала Олександр Кучер зізнався, що в команді все будується на взаємній довірі завдяки Євгену Краснікову.

"Подзвонили хлопцям, запросили, поговорили. У підсумку всі виявили бажання залишитися в Металі. Все будувалося на контактах і взаємній довірі. Адже Олексійовича (Євгенія Краснікова, – прим.) давно всі знають, його слову вірять – він ніколи не підведе.

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Перед початком чемпіонату все робилося швидко, команда тільки формувалася, тому про всяк випадок заявили і мене. Але зараз я відзаявлений, та й ігровий тонус вже втрачено.

На даний момент ми все орендуємо. Тренуємося на "Новій Баварії", а граємо на стадіоні "Сонячний", який, до речі, використовує національна збірна України, коли приїжджає грати в Харків. Там же на території є готель, куди команда заїжджає перед іграми. Зберемся 1 лютого. Перший етап підготовки проведемо вдома. Також у нас запланований закордонний збір в Туреччині, куди ми вирушимо, ймовірно, 1 березня", – сказав Кучер у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, на зимову паузу Метал пішов лідером групи Б Другої ліги – підопічні Кучера набрали 29 очок і випереджають найближчого переслідувача на 6 пунктів.

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