Молода зірка лондонців у перерві вийшов замість Абрахама, але вже на 76 хвилині сам поступився місцем Зієшу.

Професорський гол Мінаміно у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:1

"Я випустив Каллума, але був незадоволений рівнем його самовіддачі, контрпресингу та енергії. Я зняв його, бо вимагаю від гравців 100%. Я відчував, що він не здатен допомогти нам. Це важке рішення, але завтра про нього вже всі забудуть. У Хадсона-Одоя є всі шанси зіграти проти Атлетіко в наступному матчі", – цитує Тухеля Goal.

Додамо, що Челсі під керівництвом німця не програв жодного матчу – 2 нічиї та 5 перемог.

Челсі не зміг дотиснути Саутгемптон і ризикує вилетіти з топ-4 АПЛ, Вест Бромвіч у меншості вистояв проти Бернлі