Лівий півзахисник Шахтаря Кевін поділився враженнями від перемоги у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта (2:1) та виходу до основного етапу турніру.

– Сьогодні Шахтар здобуває дуже важливу перемогу у матчі із Серветтом і таким чином виходить до групового етапу. Наскільки непростим вийшло це протистояння для нашої команди?

– Безумовно, складне протистояння. Дійсно, суперник не поступався тим командам, з якими нам доводилося зустрічатися станом на цю мить. У першу чергу я радий, що нам вдалося здобути потрібний результат і відібратися до наступного раунду.

Гра в будь-якому європейському турнірі – це завжди честь, це привілей. І я радий, що ми зуміли вибороти цей привілей. А далі нас очікують нові європейські змагання, і там ми будемо намагатися здобути максимум із всього можливого.

– Сьогодні ти реалізував одинадцятиметровий. Як визначалися з Еліасом, хто саме буде пробивати? Адже саме він заробив пенальті.

– У нас є певна градація тих, хто пробиває пенальті, але це також залежить від впевненості конкретного гравця в момент удару. Я відчув, що готовий пробити, ми швидко скомунікували з цього приводу, взагалі не було ніяких заперечень. Найголовніше – що вдалося відзначитися, спочатку перевести гру в овертайм, а вже після цього вирвати для команди надзвичайно важливу перемогу.

– На 90-й хвилині ти дуже впевнено зіграв, вибив м’яч і допоміг захисникам. Як ти взагалі опинився на другому фланзі оборони?

– Ми завжди наголошуємо: у першу чергу для нас важливий командний результат. І в такій миті, коли ти відчуваєш, що можеш допомогти команді будь-яким способом, ти намагаєшся це робити, особливо в останні хвилини протистояння, коли справді гра може вирішитися, коли шальки терезів можуть схилитися на користь будь-якої з команд. А от я навіть, чесно кажучи, не пам’ятаю, як саме це трапилося. Я просто був там, відчув, що зараз можу допомогти команді в цю мить. І вкотре повторюся: я радий, що мої зусилля не були даремними і допомогли нам здобути таку важливу кваліфікацію до наступного раунду, – сказав Кевін у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар здобув перемогу над Серветтом у двоматчевому протистоянні (загальний рахунок 3:2) і вперше в історії вийшов в основну сітку Ліги конференцій.

