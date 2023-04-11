"Ми аналізували Манчестер Сіті останні кілька тижнів. Я працював тренером у чемпіонаті Англії і розумію, чого можна очікувати від суперника і від матчу загалом. Наше завдання – зробити так, щоб вони не почувалися стороною, яка домінує. Перед найважливішими матчами я керуюся принципом "менше – значить більше". Чвертьфінал Ліги чемпіонів – це подарунок, і я ціную це.

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Я вдячний, що свого часу отримав можливість зустрітися з Пепом. Міхаель Решке організував цю зустріч, і я вдячний, що Пеп дав мені уявлення про свій спосіб мислення. У житті трапляються особливі зустрічі, і зустріч із Пепом – одна з них. Я вчуся у його команд, але я не фанат. У завтрашньому матчі ми хочемо здобути результат і залишити слід у грі. Це буде зовсім інша гра, не схожа на зустріч із ПСЖ. Я впевнений, що в цій зустрічі будуть моменти, які ми повинні будемо перетерпіти. Але ми також хочемо створити моменти, які заподіють Сіті біль.

Зі стартовим складом я ще не визначився. На жаль, у нас є травмовані. Хто замінить Шупо-Мотінга? Це може бути Серж Гнабрі, Томас Мюллєр або Садьйо Мане. Нам буде не вистачати Еріка при стандартах біля своїх воріт, – цитує Тухеля офіційний сайт Баварії.

Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться у вівторок, 11 квітня.

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