"Я вб'ю тебе на вулиці": Мбаппе, Альба і Піке стали героями жорсткої сутички під час матчу Барселона – ПСЖ
Кіліан Мбаппе не лише оформив хет-трик у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Нападник ПСЖ брутально наїхав на зірок Барселони.
Після одного із зіткнень захисник каталонського клубу Сержиньйо Дест спробував попросити вибачення в Мбаппе, перебуваючи у своєму штрафному. Однак чемпіон світу 2018 спровокував скандал на голому місці. Як розшифрували мікрофони транслятора матчу, іспанського телеканалу Movistar+, французький нападник не прийняв вибачень, а відштовхнув опонента зі словами: "Не чіпай мене".
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На це вже знайшлася відповідь у ветерана господарів. Жорді Альба звинуватив Мбаппе в неповазі до суперника, адже Дест всього лише перепросив: "Ти до біса зухвалий". Кіліан відповів на диво чистою іспанською мовою, повторивши ту саму дивну фразу двічі: "На вулиці я вб'ю тебе".
Тут у сутичку втрутився Піке, який під час матчу встиг посваритися з іншим французом, але зі своєї команди. "Кого ти там зібрався вбити?" – запитав Жерар.
Як додають Mundo Deportivo та Deportes Cuatro, Альба жорстко відповів за Мбаппе: "Хлопець вчиться. Засранець вчиться від найгіршого".
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