Кіліан Мбаппе не лише оформив хет-трик у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Нападник ПСЖ брутально наїхав на зірок Барселони.

Після одного із зіткнень захисник каталонського клубу Сержиньйо Дест спробував попросити вибачення в Мбаппе, перебуваючи у своєму штрафному. Однак чемпіон світу 2018 спровокував скандал на голому місці. Як розшифрували мікрофони транслятора матчу, іспанського телеканалу Movistar+, французький нападник не прийняв вибачень, а відштовхнув опонента зі словами: "Не чіпай мене".

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Mbappé empuja a Dest, Alba sale en su defensa y pasa esto:

-Alba: "Te ha pedido perdón. Eres un agrandado"

-Mbappé: "En la calle yo te mato"

-Alba: "Estás aprendiendo del peor, bobo"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZT5qFZztwu — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021

На це вже знайшлася відповідь у ветерана господарів. Жорді Альба звинуватив Мбаппе в неповазі до суперника, адже Дест всього лише перепросив: "Ти до біса зухвалий". Кіліан відповів на диво чистою іспанською мовою, повторивши ту саму дивну фразу двічі: "На вулиці я вб'ю тебе".

Тут у сутичку втрутився Піке, який під час матчу встиг посваритися з іншим французом, але зі своєї команди. "Кого ти там зібрався вбити?" – запитав Жерар.

Як додають Mundo Deportivo та Deportes Cuatro, Альба жорстко відповів за Мбаппе: "Хлопець вчиться. Засранець вчиться від найгіршого".

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