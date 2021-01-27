"Ми обіграли Спартак у Москві, але тоді якраз почався конфлікт між Росією і Грузією. І мені помічник дає телефон і говорить: "Президент телефонує". А ми тоді виграли 4:1, 1:0 програвали, був феєричний матч. І я думаю, що це, як завжди, телефонує або Леонід Кравчук, або Леонід Кучма, які вболівають за Динамо, і завжди приходять на футбол.

Суркіс здивував зарплатнею Лобановського в Динамо

Беру телефон – і чую голос Віктора Ющенка, що для мене було дивно. І він українською мовою мені каже: "Шановний, я вас цьомкаю, люблю и поважаю, але тепер тихенько їдьте додому". Я йому подякував і думаю: "А чому тихенько?". Але він, мабуть, як політик побачив, що там щось починається.

І ось ми обіграли Спартак 4:1, приїжджаємо до Києва, у нас матч-відповідь. Мене так само ковбасить, але це вже історично як у вболівальника, що Спартак для нас – як червона ганчірка. І ось граємо ми в Києві, наші ультрас вивісили якийсь банер грузинською мовою. І міністр закордонних справ, наче тоді був Огризко, до мене підбігає і каже: "Що там грузинською написано?!". А я ж не розумію.

Він знову підбігає і питає, що там написано. А зі мною поруч Резо Чохонелідзе стоїть, він же повинен розуміти грузинською. І ось він дивиться-дивиться, але не відповідає – не бачить, або не може перекласти. Коли міністр втретє підбігає, я йому відповідаю: "Там написано, що Динамо – з грузинським народом".

Віктор Андрійович мені показує великий палець і каже "Во!". Але це я від себе сказав, щоб мені дали дивитися футбол. Що там насправді було написано, я і до цього дня не знаю", – розповів Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію