Гол хавбека Марселя Руслана Маліновського спричинив справжній бум серед фанатів клубу, які в захваті від перемоги над принциповим суперником – ПСЖ.

Після переможного голу у ворота ПСЖ в рамках Кубка Франції, провідне спортивне французьке видання L’Equipe розмістило Руслана Маліновського на титульній сторінці. Український хавбек Марселя забиває уже у другому матчі поспіль.

Не забули і про Андрія Луніна, який зіграв у складі Реала в півфіналі Клубного чемпіонату світу. Детальніше про виступи українців у мідвік дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".