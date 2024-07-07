"Ми змінили розстановку на ту, з якою грали раніше, і нам було комфортно це робити. Заміна? Я в порядку. У мене були подвійні судоми в литці, тому тренер швидко ухвалив рішення. Все буде добре.

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Коли ви дивитеся на минулих чемпіонів у змаганнях, їм доводилося проходити через серії пенальті. Все зводиться до моментів. Для Сака зробити крок вперед і забити цей гол було особливим для нього. Я був дивно спокійний під час пенальті. У нас набагато більше гравців, які виконують їх для свого клубу. Я знаю, що їм комфортно, і знаю, що Пікфорд зазвичай пробиває один пенальті.

Сака дуже хотів допомогти команді і грати так, як він це робив протягом 120 хвилин. Справді особливий, і я не можу не пишатися ним і всіма хлопцями. Ми повинні заспокоїтися і готуватися до гри через кілька днів. Я дуже пишаюся ним і пишаюся усіма. Залишився один тиждень. Побачимо, як далеко ми зможемо зайти", – цитує Харрі Кейна BBC.

Нагадаємо, що Англія у півфіналі чемпіонату Європи зіграє проти Нідерландів. Ця зустріч відбудеться 10 липня.

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