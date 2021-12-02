"Сама ідея замінити одного тимчасового тренера, Майкла Карріка, іншим, мені здається абсурдною для такого клубу, як Манчестер Юнайтед. При цьому, нібито він може залишитися, якщо справлятиметься. Але, звісно, ​​у клубі знають, кого хочуть бачити наступним тренером.

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Те, що відбувається, здається мені дивним. Хочеться вірити, вони розуміють, чого хочуть, і просто чекають на потрібну людину. Але коли йдеться про те, що ти можеш залишитись, якщо впораєшся, це якесь половинчасте рішення.

Якщо ти футболіст, і клуб призначає тренера, який, як тобі відомо, пробуде тут лише півроку і якому ти не дуже сподобався в перші тижні його роботи, то ти просто починаєш валяти дурня на тренуваннях і думати, що це все одно не має значення, адже через шість місяців цієї людини тут не буде. Якщо тренер скаже тобі йти розминатися, ти просто відповіси: "Ні, не збираюся, я в клубі пробуду довше за тебе, друже", – поділився Шерінгем у коментарі Talksport.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив "червоних дияволів" до кінця сезону. Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.

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