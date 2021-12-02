"Я в клубі пробуду довше за тебе": екс-форвард МЮ пояснив, чому гравці команди можуть не поважати Рангніка
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Тедді Шерінгем поділився думками щодо приходу Ральфа Рангніка на посаду наставника "червоних дияволів".
"Сама ідея замінити одного тимчасового тренера, Майкла Карріка, іншим, мені здається абсурдною для такого клубу, як Манчестер Юнайтед. При цьому, нібито він може залишитися, якщо справлятиметься. Але, звісно, у клубі знають, кого хочуть бачити наступним тренером.
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Те, що відбувається, здається мені дивним. Хочеться вірити, вони розуміють, чого хочуть, і просто чекають на потрібну людину. Але коли йдеться про те, що ти можеш залишитись, якщо впораєшся, це якесь половинчасте рішення.
Якщо ти футболіст, і клуб призначає тренера, який, як тобі відомо, пробуде тут лише півроку і якому ти не дуже сподобався в перші тижні його роботи, то ти просто починаєш валяти дурня на тренуваннях і думати, що це все одно не має значення, адже через шість місяців цієї людини тут не буде. Якщо тренер скаже тобі йти розминатися, ти просто відповіси: "Ні, не збираюся, я в клубі пробуду довше за тебе, друже", – поділився Шерінгем у коментарі Talksport.
Нагадаємо, німецький фахівець очолив "червоних дияволів" до кінця сезону. Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.
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