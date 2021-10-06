"Коли завершується контракт з Десною? Два місяці залишилося. Я у Десні отримав, що хотів. Весь час граю. Мені цього не вистачало в кар'єрі, коли був у Шахтарі, мало грав. Але зараз граю.

Тотовицький міг приєднатися до французького клубу – у той сезон він здобув Кубок ліги

Головне завдання – знайти хорошу команду, яка буде з амбіціями. Щоб спробувати не те що реабілітуватися або воскресити кар'єру, але спробувати потрапити на топ-рівень або повернутися. Якщо був у Шахтарі – це топ-рівень.

Інтерес від топ-клубів УПЛ? Зараз немає такої розмови. У мене був у Туреччині варіант. Вважаю, там чемпіонат кращий, ніж в Україні. Там і в фінансовому плані набагато краще. Були різні варіанти, але у мене була розмова з президентом Десни. Він мене запевнив, що йому гроші не важливі, щоб я побув ще", – розповів Тотовицький у ефірі YouTube-каналу Трендець.

До слова, Андрій провів 10 матчів у поточному сезоні у складі Десни, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

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