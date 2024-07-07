"Історія з тією олімпійською збірною. Патріотизм і пріоритети клубів у суперечці між інтересами України та власними інтересами знайшли своє продовження. Рух надіслав лист, у якому повідомив, що відпустить трьох своїх гравців лише після 17 липня.

Ротань викликав до олімпійської збірної України трьох гравців Руха

Руслан Ротань викликав з Руха Олексія Сича, Олега Федора та новачка клубу Ігоря Краснопіра. Коли я про це дізнався... Я вам чесно скажу, я в ах*ї. Ну від кого завгодно, але не від Львова. У мене слів немає – одні вирази.

Я не можу цього зрозуміти. Я завжди був впевнений, що інтереси українського футболу для Руха понад усе. Що вони готові жертвувати власними інтересами. Та які тут власні інтереси, якщо вони навіть до єврокубків не потрапили? Це несолідно. Це неправильно. Це ненормально", – сказав Вацко в ефірі свого YouTube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпійських іграх стартує 24 липня. Перед стартом на Олімпіаді команда Руслана Ротаня проведе два товариські матчі – проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня). Суперниками України на груповому етапі ОІ-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

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